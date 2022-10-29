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общество

Мобилизованные из НВВКУ опровергли запрет на свидания в Новосибирске

Фото Мобилизованные из НВВКУ опровергли запрет на свидания в Новосибирске
Фото Мобилизованные из НВВКУ опровергли запрет на свидания в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске призванные по частичной мобилизации мужчины опровергли слухи о запрете свиданий с близкими в НВВКУ.

В новосибирском НВВКУ не вводился запрет на свидания мобилизованных с родственниками. Ограничений на посылки из дома тоже нет. Об этом журналисту "АиФ-Новосибирск" рассказали призванные по мобилизации мужчины.

"Никаких запретов не было, ничего не отменялось. Лично ко мне вечером жена с дочкой должны приехать", — сказал один из военнослужащих возле КПП.

Фото Мобилизованные из НВВКУ опровергли запрет на свидания в Новосибирске 2

Другие бойцы рассказали журналисту об условиях быта в учебном центре. Так, мобилизованный из Кемеровской области бывший охранник похвалил питание и обмундирование в НВВКУ. При этом появляющиеся в Сети сообщения о проблемах с обеспечением мобилизованных он назвал провокациями укроботов.

Мобилизованный по имени Андрей добавил, что настрой у него боевой.

«У меня родственники в Луганске, есть стимул, есть за что сражаться», — сказал мужчина.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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