Мобилизованные из НВВКУ опровергли запрет на свидания в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске призванные по частичной мобилизации мужчины опровергли слухи о запрете свиданий с близкими в НВВКУ.

В новосибирском НВВКУ не вводился запрет на свидания мобилизованных с родственниками. Ограничений на посылки из дома тоже нет. Об этом журналисту "АиФ-Новосибирск" рассказали призванные по мобилизации мужчины.

"Никаких запретов не было, ничего не отменялось. Лично ко мне вечером жена с дочкой должны приехать", — сказал один из военнослужащих возле КПП.

Другие бойцы рассказали журналисту об условиях быта в учебном центре. Так, мобилизованный из Кемеровской области бывший охранник похвалил питание и обмундирование в НВВКУ. При этом появляющиеся в Сети сообщения о проблемах с обеспечением мобилизованных он назвал провокациями укроботов.

Мобилизованный по имени Андрей добавил, что настрой у него боевой.

«У меня родственники в Луганске, есть стимул, есть за что сражаться», — сказал мужчина.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена.