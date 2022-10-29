В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер), АиФ-Новосибирск

В Новосибирске мобилизованный мужчина рассказал, что слухи о проблемах с обмундированием военным в соцсетях распространяют укроботы.

В Новосибирске мобилизованный рассказал о хорошем питании и тёплом обмундировании, полученном в НВВКУ. При этом появляющиеся в интернете слухи о проблемах с обеспечением военных мужчина приписал ботам из Украины.

"За этими провокациями в соцсетях по-любому стоят укроботы", — сказал он в беседе с журналистом "АиФ-Новосибирск".

Боец подчеркнул, что уже больше недели находится в военном училище. Претензий к питанию, одежде или оружию у него нет, как и у остальных мобилизованных.

По словам собеседника, родом он из Кемеровской области, работает охранником. Ещё летом планировал отправиться на спецоперацию добровольцем, поэтому полученной повестке даже обрадовался.

Еще один мобилизованный мужчина, с которым удалось пообщаться журналисту издания, похвалил организацию быта в НВВКУ и обмундирование.

"Греет как печка", — сказал он о своём военном бушлате.

Сибиряк добавил, что сейчас ему 42 года, поэтому некоторые армейские навыки он уже успел забыть. Однако благодаря хорошей подготовке в училище смог быстро освежить знания.

Оба мобилизованных отметили, что настрой у них боевой.

Ранее призванные по мобилизации бойцы опровергли слухи о запрете свиданий с родственниками в НВВКУ.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена.