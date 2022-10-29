На учёбу в Новосибирск приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка

Фото: Ростислав Антонов

Больше 60 детей из ДНР будут жить в Новосибирске до конца учебного года.

В Новосибирск на учебу приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из ДНР. Об этом сообщил депутат горсовета Ростислав Антонов.

«Школьники смогут отдохнуть от постоянных обстрелов, узнать Сибирь и Россию и встретить множество новых друзей», — рассказал Антонов

Накануне новосибирский депутат встретил школьников из Донбасса на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону и доехал вместе с ними до столицы Сибири. В Кадетском корпусе им. А. В. Захарченко добавили, что поездку реализовали благодаря договоренностям между главой ДНР Денисом Пушилиным и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Напомним, ранее власти сообщили, что в Новосибирске разработают программу по безопасным школьным маршрутам.