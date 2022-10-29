Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

На учёбу в Новосибирск приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка

Фото На учёбу в Новосибирск приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка
Фото На учёбу в Новосибирск приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка

Фото: Ростислав Антонов

Больше 60 детей из ДНР будут жить в Новосибирске до конца учебного года.

В Новосибирск на учебу приедут 65 воспитанников Кадетского корпуса из ДНР. Об этом сообщил депутат горсовета Ростислав Антонов.

«Школьники смогут отдохнуть от постоянных обстрелов, узнать Сибирь и Россию и встретить множество новых друзей», — рассказал Антонов

Накануне новосибирский депутат встретил школьников из Донбасса на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону и доехал вместе с ними до столицы Сибири. В Кадетском корпусе им. А. В. Захарченко добавили, что поездку реализовали благодаря договоренностям между главой ДНР Денисом Пушилиным и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Напомним, ранее власти сообщили, что в Новосибирске разработают программу по безопасным школьным маршрутам.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78745
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
20855
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17989
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15309
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15153
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
14118
В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации
13848
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка