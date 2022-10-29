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Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара на левобережье Новосибирска

Фото Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара на левобережье Новосибирска
Фото Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара на левобережье Новосибирска

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Огнеборцы спасли жителя Новосибирска из пожара на улице Блюхера в Новосибирске.

В субботу, 29 октября, сотрудники МЧС спасли мужчину, потерявшего сознание на третьем этаже горящего жилого дома на улице Блюхера.

Возгорание началось на третьем этаже пятиэтажного дома. Сообщение о пожаре поступило в 18:28. За семь минут, пока пожарные добирались до места происшествия, из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Попасть внутрь горящего помещения оперативно не удалось из-за запертой двери, поэтому пожарные проникли в жилище через окно при помощи автолестницы. Во время проведения разведки в наполненной дымом квартире спасатели обнаружили у входной двери мужчину без сознания и эвакуировали его на свежий воздух. Позже медики госпитализировали пострадавшего с признаками отравления продуктами горения в больницу.

Кроме того, в квартире пожарные обнаружили женщину без признаков жизни. Работники скорой медицинской помощи констатировали её смерть.

Тушение пожара площадью 4 квадратных метра, в котором было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники, заняло около получаса. Огонь повредил вещи на кухне, однако остальные комнаты квартиры не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства и причину случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал о крупном пожаре в Бердске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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