Три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на трамвайных путях перед ледовым дворцом столкнулись три автомобиля.

Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили о столкновении трех машин в субботу, 29 октября, на трамвайных путях перед ледовым дворцом на улице Богдана Хмельницкого.

Возле дома №22 на улице Богдана Хмельницкого столкнулись Nissan Quashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. Сильный удар Astra в бок кроссовера вызвал у Quashqai срабатывание сразу всех подушек безопасности. Второй Nissan получил повреждения передней части.

В результате аварии затруднён проезд транспорта и трамваев. При этом, ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на матч «Сибири».

ГИБДД отмечает, что в ДТП нет пострадавших.

Ранее Сиб.фм сообщал о массовом ДТП с двумя пострадавшими.