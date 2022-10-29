Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске

Фото Три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске
Фото Три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на трамвайных путях перед ледовым дворцом столкнулись три автомобиля.

Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили о столкновении трех машин в субботу, 29 октября, на трамвайных путях перед ледовым дворцом на улице Богдана Хмельницкого.

Возле дома №22 на улице Богдана Хмельницкого столкнулись Nissan Quashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. Сильный удар Astra в бок кроссовера вызвал у Quashqai срабатывание сразу всех подушек безопасности. Второй Nissan получил повреждения передней части.

В результате аварии затруднён проезд транспорта и трамваев. При этом, ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на матч «Сибири».

ГИБДД отмечает, что в ДТП нет пострадавших.

Ранее Сиб.фм сообщал о массовом ДТП с двумя пострадавшими.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

ДТП
ГИБДД
авария
лдс
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79063
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
21096
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
18994
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
18223
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15601
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
15470
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15258
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция