Три машины столкнулись перед ледовым дворцом в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске на трамвайных путях перед ледовым дворцом столкнулись три автомобиля.
Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили о столкновении трех машин в субботу, 29 октября, на трамвайных путях перед ледовым дворцом на улице Богдана Хмельницкого.
Возле дома №22 на улице Богдана Хмельницкого столкнулись Nissan Quashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. Сильный удар Astra в бок кроссовера вызвал у Quashqai срабатывание сразу всех подушек безопасности. Второй Nissan получил повреждения передней части.
В результате аварии затруднён проезд транспорта и трамваев. При этом, ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на матч «Сибири».
ГИБДД отмечает, что в ДТП нет пострадавших.
Ранее Сиб.фм сообщал о массовом ДТП с двумя пострадавшими.
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