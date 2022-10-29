Тысячи голых девушек и женщин: с Сеть утекли откровенные фото из взломанных переписок

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Взломщики выложили в сеть тысячи интимных фотографий жительниц Британии.

Фотоснимки хранятся на файлообменнике Mega и рассортированы в папках с именами девушек, которые вложены в папки с названиями британских населенных пунктов. По данным издания Metro, в каталоге фото были представлены все крупные города страны.

Базу в 2019 году обнаружила 23-летняя британка Микала Монсун, которая получила ссылку на свои фото от школьной подруги. По словам девушки, ее откровенные снимки уже не первый раз появляются в интернете, но она никогда еще не видела их в таком большом каталоге.

«Это все просто ужасно. Из-за таких фото столько людей почувствуют себя плохо, а кто-то вообще узнает о них в первый раз. Это причинит им много боли», — поделилась эмоциями Монсун.

Британка пожаловалась на базу фото в местную полицию, однако осталась недовольна реакцией.

«Мне пришлось объяснять им, что такое файлообменники. Как можно этого не понимать, а потом расследовать киберпреступление?» — возмутилась девушка.

В свою очередь администраторы Mega заявили, что не терпят на своем ресурсе нахождения файлов, нарушающих закон, и обычно удаляют такой контент и блокируют пользователей. Как сообщили в Metro, фото девушек до сих пор находятся в открытом доступе.

Отметим, что Revenge porn, или так называемая порноместь, представляющая собой публикацию материалов сексуального характера без согласия на это изображенного в них лица, признана незаконной в Англии и Уэльсе с 2015 года. Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Сети часто случаются хакерские атаки, от которых страдают многие пользователи. Так, например, были взломаны сайты крупных российских СМИ, социальные сети известных политических лидеров, а также мессенджеры обычных пользователей.