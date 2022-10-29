В Чите суд начал рассматривать первый иск об отмене решения о мобилизации

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Суд начал рассматривать первый в Забайкалье иск об отмене решения о мобилизации.

В Черновском районном суде начали рассматривать первый для Забайкальского края иск об отмене решения о частичной мобилизации. Об этом сообщает ИА ZabNews.

Интересы мобилизованного в суде представляет его супруга, так как самого читинца не отпустили из военной части. Истец заявил, что ранее проходил военную службу, не имеет боевого опыта и военной специальности.

«Ребёнок переживает эту ситуацию очень травматично. На всех картинках высматривает дяденек и говорит: «Это папа». По дому ходит, показывает на дверь и говорит, что там папа. В воинскую часть приезжаем, доходим до КПП, он рыдает. Это сложно. Я говорю, что папа поработает и придёт. Я понимаю, что сейчас освобождают от службы отцов, у которых по 4 или 3 ребёнка, но с 2 или с одним малышом это тоже тяжело. Сейчас как-то полегче стало, я сыну обещаю, что папа вернётся», – пояснила супруга истца.

Представитель военного комиссариата региона настаивает на отклонении исковых требований.

Напомним, сегодня Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.