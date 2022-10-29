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общество

В Новосибирске эксперт Калинина потребовала закрыть опасный скейт-парк за НОВАТом

Фото В Новосибирске эксперт Калинина потребовала закрыть опасный скейт-парк за НОВАТом
Фото В Новосибирске эксперт Калинина потребовала закрыть опасный скейт-парк за НОВАТом

Фото и видео Народного Фронта в Новосибирской области

Эксперт по ЖКХ и благоустройству общественных территорий Народного фронта Светлана Калинина раскритиковала скейт-парк за оперным театром в Новосибирске.

Главный эксперт по ЖКХ и благоустройству от Народного фронта Светлана Калинина потребовала закрыть опасный скейт-парк за оперным театром в Новосибирске. По словам общественницы, подростки рискуют получить серьезные травмы, если продолжат заниматься на этом объекте.

"За что молодежь надо так не любить, чтобы построить такое?", — задалась вопросом Калинина после осмотра скейт-парка в Новосибирске.

Член ОНФ обратила внимание на острые углы, опасные трубы и прочие элементы, удар о которые может быть смертельным для подростков.

Во время осмотра общественница открыто указывала на опасные участки. "Здесь — мозги, тут — тоже мозги", — говорила Калинина, проверяя скейт-зоны на возможные риски.

После проведения обследования она потребовала огородить парк сигнальной лентой и не открывать его до тех пор, пока недостатки не будут устранены.

Напомним, 27 октября Светлана Калинина посетила Михайловскую набережную Новосибирска, которая оказалась недоступна для маломобильных граждан из-за демонтированного пандуса.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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