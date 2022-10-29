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В Новосибирске переходившая дорогу женщина выронила ребёнка из коляски

Фото В Новосибирске переходившая дорогу женщина выронила ребёнка из коляски
Фото В Новосибирске переходившая дорогу женщина выронила ребёнка из коляски

Фото https://ru.freepik.com/author/senivpetro

Женщина выронила из коляски ребёнка, когда переходила дорогу в Первомайском районе Новосибирска.

В Новосибирске мать двоих детей выронила ребёнка из коляски при переходе дороги. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

На кадрах видно, что женщина с двумя детьми переходит проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В какой-то момент она потеряла контроль над коляской с малышом, ребёнок почти оказался на асфальте, когда сибирячка подхватила его на руки.

На помощь женщине пришла проходившая мимо девушка: она помогла незнакомке с двумя детьми перейти дорогу.

Автор видео пояснил, что инцидент произошёл в Первомайском районе города, рядом со школой № 214. Ближайший пешеходный переход находится буквально в 20 метрах от этого места.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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