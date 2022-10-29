Каток фаллической формы в четвёртый раз зальют у НОВАТа в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске рядом с оперным театром четвёртый год подряд будут заливать каток фаллической формы.

В Новосибирске зимой 2022 года у НОВАТа вновь зальют каток неоднозначной формы, которую в народе называют фаллической. Стоимость посещения катка останется такой же, как и в декабре 2021 года, сообщили в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что дата открытия катка пока не определена, она будет зависеть от погодных условий. Однако уже принято решение не изменять стоимость посещения места массового развлечения горожан.

Так, прокат коньков для взрослых будет стоить 156 рублей в час, для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час.

Новосибирцы со своими коньками могут пользоваться катком бесплатно и без ограничений по времени.

Впервые каток у оперного театра в Новосибирске был залит в 2019 году. Он получил широкую известность после фото, сделанных сверху. С такого ракурса каток многим напомнил мужской половой орган. С тех пор его форма неоднократно становилась предметом бурных обсуждений, причём не только в Новосибирске, но и за его пределами. В частности, о ней высказался один из самых популярных интервьюеров российского YouTube Юрий Дудь. Между тем многие горожане назвали форму катка удобной.

Напомним, в декабре 2022 года на Михайловской набережной в Новосибирске зальют самый длинный в России каток. Его длина составит 1300 метров — это вся протяженность набережной.