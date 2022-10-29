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В Новосибирской области водитель Honda сбежал с места смертельного ДТП

Фото В Новосибирской области водитель Honda сбежал с места смертельного ДТП
Фото В Новосибирской области водитель Honda сбежал с места смертельного ДТП

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Болотнинском районе Новосибирской области водитель насмерть сбил 44-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

В Новосибирской области объявили в розыск водителя иномарки, который насмерть сбил 44-летнего пешехода в Болотнинском районе и скрылся с места аварии.

Предположительно, виновник трагедии передвигался на машине марки Honda Crosstour. Авто может иметь характерные повреждения — помятые бампер, капот или лобовое стекло.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 9 утра 29 октября на автодороге Р-255 "Сибирь".

Предположительно, водитель двигался из Новосибирска в сторону Кемеровской области. Пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Всех, кто мог стать очевидцем этого происшествия, просят сообщить по телефонам: 8(38349)22-514, 8(383)232-42-25, 8(383)232-81-39, 8(383)232-13-00.

Напомним, в субботу, 29 октября, в Новосибирской области сразу три автомобиля вылетели с трассы из-за гололёда.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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