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В Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца

Фото В Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца
Фото В Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца

В Новосибирском зоопарке самка ленивца Милана трогательно заботится о своём полуторамесячном малыше.

Фото полуторамесячного ленивца и его мамы Миланы опубликовал Новосибирский зоопарк. Большую часть времени малыш проводит рядом с матерью, однако с каждым днем проявляет все больше самостоятельности.

Фото В Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца 2

Милана стала мамой 12 сентября. Однако посетители зоопарка не могли увидеть малыша — он практически сливался с матерью и крепко держался за шерсть. Но спустя месяц он всё чаще выбирается из укрытия.

"Мы стараемся сделать вольеры максимально безопасным. Развесили дополнительные канаты разной толщины, чтобы у малыша в любой точке была возможность за что-то зацепиться", — объяснили в зоопарке.

С рождения у ленивцев есть когти-крючочки, с их помощью они крепко держатся за мать.

Фото В Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца 3

"Но всё-таки он еще очень маленький, и потому мы каждый раз с замиранием сердца смотрим на то, как он куда-то отправляется один", — поделились волнением работники зоопарка.

При этом мама-Милана, напротив, ведет себя максимально спокойно. Она без малейшей тревоги наблюдает за перемещениями детёныша.

Кстати, ленивец продолжает питаться материнским молоком. Но постепенно в рацион вводят фрукты и листики.

Напомним, 1 октября в семье пингвинов Гумбольта Флиппа и Мими появился первенец.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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