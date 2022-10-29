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общество

Житель Новосибирска поймал 16-килограммового сазана

Фото Житель Новосибирска поймал 16-килограммового сазана
Фото Житель Новосибирска поймал 16-килограммового сазана

Фото: Максим Верич / группа «Рыбалка в Новосибирске».

Новосибирец поймал на Оби гигантского сазана весом в 16 килограммов.

Подписчик группы «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте» Максим Верич продемонстрировал фотографию пойманного им на Оби гигантского 16-килограммового сазана. Рыбак отмечает, что выловил огромную рыбу в районе Спирино.

В комментариях новосибирцы поразились размером улова и отметили, что рыба тем вкуснее, чем она больше, а также предложили разные рецепты приготовления гиганта.

В сентябре Сиб.фм рассказывал о рыбаке, поймавшем другого сазана весом 19,5 килограммов, а в мае еще один новосибирский рыбак поймал в Обском водохранилище судака весом 10,9 кг и длиной более 90 см. Крупную рыбу мужчина решил не отпускать, а оставить в качестве трофея и сделать из неё полноразмерное чучело. При этом часть мяса рыбы ушла на блюдо хе.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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