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Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска

Фото Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска
Фото Частный дом сгорел в Кировском районе Новосибирска

Скриншот с видео "АСТ-54"

Крупный пожар произошел ночью 30 октября в Новосибирске: в доме на 15-м Бронном переулке загорелся частный дом.

Спасатели больше четырех часов тушили пожар в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 01:53. Спустя 12 минут пожарные были на месте. На тот момент открытый огонь охватил частный дом и надворные постройки. Через 20 минут пожар удалось локализовать, а в 06:54 полностью потушить.

В соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, как горит дом, а пожарный заливает огонь. В результате ЧП никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 300 кв.м. В тушении участвовали 28 специалистов и восемь единиц техники.

Напомним, 29 октября пожарные спасли мужчину из горящего дома в Новосибирске.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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