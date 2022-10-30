Четыре женщины пострадали в ДТП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске водитель Subaru Legacy врезался в столб, в результате чего четыре человека получили травмы.

В субботу, 29 октября, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске иномарка врезалась в столб освещения. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло днем в 14.20. Женщина 1991 года рождения ехала за рулем Subaru Legacy и возле дома по адресу Гусинобродское шоссе, 58/1 потеряла управление автомобилем и въехала в световую опору.

В результате аварии пострадала автомобилистка и еще три пассажирки 1987, 1992, 1987 года рождения. Всех женщин доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, 29 октября произошла массовая авария на Северном объезде под Новосибирском. В результате столкновения нескольких машин пострадали два человека, ехавших в ВАЗ 2107.