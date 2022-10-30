Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Экипаж скорой помощи пострадал в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске

Фото Экипаж скорой помощи пострадал в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске
Фото Экипаж скорой помощи пострадал в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске

Фото паблика "АСТ-54" в "ВКонтакте"

Ночью 30 октября водитель Toyota Fielder врезался в машину скорой помощи на Советском шоссе в Новосибирске.

Шесть человек пострадали в результате столкновения универсала и кареты скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 30 октября в 4:22 утра. Водитель Toyota Fielder ехал по Советскому шоссе со стороны Краснообска. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке между Советским шоссе и Петухова столкнулся с машиной скорой помощи. Медики ехали со стороны улицы Громова в сторону Бронного переулка на зеленый свет.

В результате аварии травмы получили шесть человек: водитель и пассажир универсала, а также экипаж скорой помощи.

Водителя Toyota Fielder доставили в медучреждение, где его протестировали на содержание алкоголя в крови: у него выявили 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В полиции сообщили, что водитель иномарки получил права год назад, ранее судим не был. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 29 октября на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

скорая помощь
ДТП
Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

45813
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
29803
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
27364
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
21901
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
15699
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15484
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
15159
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями