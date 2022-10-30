Экипаж скорой помощи пострадал в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске

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Ночью 30 октября водитель Toyota Fielder врезался в машину скорой помощи на Советском шоссе в Новосибирске.

Шесть человек пострадали в результате столкновения универсала и кареты скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 30 октября в 4:22 утра. Водитель Toyota Fielder ехал по Советскому шоссе со стороны Краснообска. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке между Советским шоссе и Петухова столкнулся с машиной скорой помощи. Медики ехали со стороны улицы Громова в сторону Бронного переулка на зеленый свет.

В результате аварии травмы получили шесть человек: водитель и пассажир универсала, а также экипаж скорой помощи.

Водителя Toyota Fielder доставили в медучреждение, где его протестировали на содержание алкоголя в крови: у него выявили 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В полиции сообщили, что водитель иномарки получил права год назад, ранее судим не был. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 29 октября на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.