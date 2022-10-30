Коттедж с парком и бассейном продают за 170 млн рублей под Новосибирском

Фото с сайта "Авито"

В Новосибирской области на продажу выставили элитный коттедж на участке в 1,5 гектара.

На сайте “Авито” разместили объявление о продаже коттеджа в селе Ярково в Новосибирской области. Здание площадью 748 кв.м. располагается на участке в 1,5 гектара, на въезде в который располагается охранный пост с видеонаблюдением.

На участке есть хвойная аллея с коваными светильниками, которая автоматически зажигаются в зависимости от времени суток, гостевой дом, малый коттедж, бассейн, баня, зона барбекю, вольер для питомцев и гараж.

Двухэтажный главный коттедж построен из кирпича и сибита. В доме есть погреб, теплое цокольное помещение под бассейн. Внутри выполнен дизайнерский ремонт, часть окон украшена красивыми витражами.

На первом этаже расположены кухня с большой обеденной зоной, прихожая, гостиная, сауна со звездным небом, комната для гостей, санузел, спортзал. Также там установлен бассейн размерами 6х14 м. В нем установлены три гейзера, два водопада, джакузи с подогревом. Рядом с бассейном находится зона отдыха с бильярдным столом, барной стойкой. На втором этаже находятся четыре спальни, гардеробные и холл.

Площадь гостевого дома составляет 44,4 кв.м. Он одноэтажный и построен из красного кирпича. Площадь малого коттеджа существенно больше — 182,3 кв.м. На двух этажах находятся восемь комнат, санузлы и подсобные помещения.

Отдельной изюминкой участка является парк, на территории которого расположены четыре водопада,большой ручей,тематические зоны отдыха, скульптуры, редкие растения.

Напомним, в октябре 2022 года в Новосибирске выставили на продажу коттедж с бомбоубежищем.





