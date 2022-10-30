Новосибирский минкульт поддержал запрет ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах

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И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков заявил, что рад принятию закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Глава минкульта НСО Юрий Зимняков публично поддержал принятие федерального закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Свое мнение он выразил во время пресс-конференции по итогам всероссийского конкурса "Самый читающий регион", передает BFM-Новосибирск.

Чиновник отметил, что будет “очень здорово”, если закон будет принят окончательно. По его мнению, книги с ЛГБТ-пропагандой не должны быть доступны читателям библиотек.

«Книги должны нести светлое, доброе, семейные наши ценности традиционные, поэтому я именно за это», – подчеркнул Зимняков.

Также директор НГОНБ Светлана Тарасова рассказала, что в новосибирских библиотеках есть комиссии, изучающие сайт минюста РФ на предмет новых законов и запрета книг или периодики. Если какие-то произведения из фонда попадают под запрет, то тогда эти книги изымают.

На всероссийском конкурсе "Самый читающий регион" Новосибирская область заняла почетное первое место. Мероприятие организовал Российский книжный союз.

Напомним, ранее этот закон поддержали депутаты из Забайкалья.