Под Новосибирском депутата на иномарке обвинили в наезде на ребёнка

Скриншот из видео: соцсети

По заявлениям очевидцев, один из депутатов Татарского района сбил ребёнка и уехал.

Жители Татарского района обвинили депутата местного Совета депутатов в наезде на ребёнка. Видео с камер наблюдения, которые запечатлели момент аварии, распространяют в соцсетях.

На кадрах видно, что белый внедорожник — предположительно Toyota RAV-4 — сбивает ребёнка и переезжает его.

Далее на записи заметно, что водитель вышел из машины, осмотрел ребёнка, однако помогать отказался и поехал дальше.

Правоохранительные органы на момент публикации не комментировали происшествия. Предположительно, инцидент произошёл около одного из ТЦ в Татарске. Очевидцы сообщают, что ребёнок попал в больницу.

Напомним, ранее под Новосибирском водитель «Жигули» утонул вместе с машиной.