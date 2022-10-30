Под Новосибирском водитель «Жигули» утонул вместе с машиной

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Водитель скончался в Новосибирской области, утонув вместе с машиной.

В Новосибирской области водитель «Жигулей» утонул вместе со своей машиной. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошёл накануне в Чановском районе области.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний мужчина ехал на «Жигули» в сторону деревни Новояблоновка. Предварительно установлено, что из-за наледи водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина упала в водоём поблизости. Водитель не успел выбраться из автомобиля и скончался на месте.

Правоохранители начали доследственную проверку.

Напомним, сегодня в Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи.