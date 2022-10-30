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В Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи

Фото В Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи
Фото В Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи

Фото: АСТ-54

Следователи начали проверку после жёсткой аварии в Новосибирске.

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с шестью пострадавшими в аварии с участием кареты скорой помощи. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

«В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно — транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления», — прокомментировали в СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ДТП произошло 30 октября в 4:22 утра. Водитель Toyota Fielder ехал по Советскому шоссе со стороны Краснообска. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке между Советским шоссе и Петухова столкнулся с машиной скорой помощи. Медики ехали со стороны улицы Громова в сторону Бронного переулка на зеленый свет.

В полиции сообщили, что водитель иномарки получил права год назад, ранее судим не был. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 29 октября на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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