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Под Новосибирском угонщик уснул в чужой машине

Фото Под Новосибирском угонщик уснул в чужой машине
Фото Под Новосибирском угонщик уснул в чужой машине

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Житель Новосибирской области угнал машину, однако вскоре попал в ДТП и уснул в ней.

В селе Убинское Новосибирской области местный житель угнал автомобиль и уснул за рулём. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошёл 29 октября. Местное отделение полиции поступило сообщение об угоне «ВАЗ 2106».

Угнанную машину нашли в течение получаса. Выяснилось, что автомобиль бросили на обочине в селе Убинское. За рулём ВАЗ полицейский обнаружил спящего мужчину. Им оказался 43-летний местный житель. Как сообщили в полиции, ранее подозреваемый в угоне уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и тяжкое преступление.

«Полицейские установили, что подозреваемый, после совместного употребления спиртных напитков дома у потерпевшего, воспользовался оставленными в автомобиле ключами и поехал кататься. В пути следования подозреваемый не справился с управлением, совершил съезд в кювет и уснул», — прокомментировали в МВД.

Мужчина дал признательные показания об угоне. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, сегодня в Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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