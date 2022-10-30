Под Новосибирском угонщик уснул в чужой машине

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Житель Новосибирской области угнал машину, однако вскоре попал в ДТП и уснул в ней.

В селе Убинское Новосибирской области местный житель угнал автомобиль и уснул за рулём. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошёл 29 октября. Местное отделение полиции поступило сообщение об угоне «ВАЗ 2106».

Угнанную машину нашли в течение получаса. Выяснилось, что автомобиль бросили на обочине в селе Убинское. За рулём ВАЗ полицейский обнаружил спящего мужчину. Им оказался 43-летний местный житель. Как сообщили в полиции, ранее подозреваемый в угоне уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и тяжкое преступление.

«Полицейские установили, что подозреваемый, после совместного употребления спиртных напитков дома у потерпевшего, воспользовался оставленными в автомобиле ключами и поехал кататься. В пути следования подозреваемый не справился с управлением, совершил съезд в кювет и уснул», — прокомментировали в МВД.

Мужчина дал признательные показания об угоне. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, сегодня в Новосибирске передали в СК дело о жёстком ДТП с каретой скорой помощи.