Похолодание до -3 градусов и гололедица ожидаются в Новосибирске 30 октября

В Новосибирске устанавливается по-настоящему зимняя погода с минусовой температурой.

В воскресенье, 30 октября, новосибирцев ждет холодный и пасмурный день. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным ведомства, местами на дорогах будет гололедица. В первой половине дня осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

Температура воздуха утром, по данным сайта gismeteo.ru, составит -2...-3 градуса. Днем кратковременно потеплеет до +1 градуса, однако к вечеру столбик термометра вновь опустится до -2 градусов.

Долгота дня по сравнению с 29 октября уменьшится еще на 4 минуты: восход Солнца произойдет в 8:27, заход — в 17:55.

Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на ноябрь 2022 года. По сведениям погодных сервисов, с 7 ноября начнется существенное похолодание.