Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Прогноз погоды на ноябрь опубликован в Новосибирской области

Фото Прогноз погоды на ноябрь опубликован в Новосибирской области
Фото Прогноз погоды на ноябрь опубликован в Новосибирской области

Фото Сиб.фм, скриншот со страницы Гисметео, Яндекс.Погода

Погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на ноябрь 2022 года в Новосибирске.

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на ноябрь 2022 года. По данным популярных погодных сервисов, последний месяц осени в регионе будет достаточно теплым, но не солнечным.

Яндекс.Погода представил прогноз на основе усредненных данных за последние годы. По версии сервиса, первую неделю ноября в сибирской столице сохранятся плюсовые температуры даже по ночам. В период праздничных выходных — с 4 по 6 ноября — средняя температура составит от 0 до +5 градусов. При этом в грядущие выходные возможен небольшой снег.

Фото Прогноз погоды на ноябрь опубликован в Новосибирской области 2

Стабильный минус в ночное время начнется с 7 ноября. С этого числа и до конца месяца столбики термометров каждую ночь будут показывать -5 -9 градусов мороза.

Днем плюсовых температур тоже уже не будет. С 7 ноября в Новосибирске воздух будет прогреваться максимум до -5 градусов.

Также, согласно данным сервиса, ожидается немало снежных дней. Осадки вероятны на протяжении 14 дней. При этом обильные снегопады в городе особенно вероятны в последнюю неделю ноября.

Как ранее писал Сиб.фм, именно во второй половине ноября, после установления стабильных минусовых температур, в Новосибирске установится снежный покров.

Настоящие сибирские морозы до -30 градусов придут в регион не раньше января 2023 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78958
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
21026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
18154
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
17175
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
15441
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15225
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
14274
В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации