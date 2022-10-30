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Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири»

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири»
Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири»

В субботу, 29 октября, хоккейный клуб «Сибирь» в домашней игре разгромил команду «Северсталь» из Череповца. Открывал матч популярный рэпер Элджей, исполнивший несколько песен для земляков.

29 октября новосибирскому клубу «Сибирь» исполнилось 60 лет. Праздник спортсмены отметили юбилейным матчем с череповецкой командой. Игра проходила на нашем поле и окончилась триумфом сибиряков: “снеговики” обыграли «Северсталь» со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

В составе «Сибири» шайбы забросили Владимир Бутузов (на 12-й минуте), Тейло Бек (28-я и 29-я минута), Никита Коротков (на 38-й минуте), Вячеслав Основин (на 51-й минуте). У «Северстали» единственную шайбу забросил Егор Морозов в конце матча.

По итогам 25 встреч новосибирский клуб оказался на восьмом месте в общем зачете и имеет 30 баллов. Череповецкая команда занимает 14-е место с 23 баллами.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 2

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 3

Перед матчем публику разогревал рэпер Элджей, родившийся в Новосибирске. Скандальный певец исполнил несколько песен, в том числе знаменитый трек «Cadillac». На арену Элджей выехал на на ледовом комбайне.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 4

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 5

Также поддержать сибиряков пришел и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 6

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 7

Игроки "Сибири" были собраны как никогда и обыграли соперников во всех трех периодах.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 8

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 9

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 10

Фанаты трогательно поддерживали любимых хоккеистов.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 11

Также с юбилеем "Сибирь" поздравила космонавт Анна Кикина. Она записала видео прямо на борту МКС.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 12

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 13

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 14

Игрокам из Череповца удалось совершить всего один результативный бросок в третьем периоде.

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 15

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 16

Фото Разгромили: 15 лучших кадров с юбилейного матча «Сибири» 17

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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