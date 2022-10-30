В Новосибирске 27-этажную высотку на улице Державина сдали в эксплуатацию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм. Фото носит иллюстративный характер.

Рядом со станцией метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске появился еще один многоэтажный дом.

В Новосибирске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 27-этажного дома возле станции метро «Маршала Покрышкина». Согласно документу, размещенному на муниципальном портале, общая площадь нового здания составляет 30,8 тыс. кв.м.

Этажность дома варьируется от 19 до 27 этажей. В доме будет 414 квартир общей площадью 18,2 тыс. кв.м. На самую большую квартиру будет приходиться более 100 кв.м.

Помимо квартир в доме предусмотрено более 200 нежилых помещений. В это число входят кладовки, 140 подземных парковок. Кроме того, на придомовой территории разместят 31 парковочное место. Также для будущих жильцов разбили сквер под названием «Читатели».

Напомним, в начале октября стала известна средняя цена квадратного метра в новосибирских новостройках. По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, за сентябрь 2022 года стоимость квадрата выросла на 0,08%. Однако в некоторых районах Новосибирска цены на квартиры снизились.