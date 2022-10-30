В Сеуле четыре россиянина погибли в давке во время празднования Хэллоуина

Скриншот из видео: ТАСС

Среди погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Южной Корее есть четыре гражданина России.

По меньшей мере четыре россиянина погибли в результате давки, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в районе Итхэвон проходили массовые гуляния в честь Хэллоуина. В результате произошла давка, в которой погиб 151 человек. Известно также, что скончались по меньшей мере 22 иностранца.

Также сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией.

Напомним, ранее в Новосибирске шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи.