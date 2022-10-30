В Сеуле четыре россиянина погибли в давке во время празднования Хэллоуина

Скриншот из видео: ТАСС
Среди погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Южной Корее есть четыре гражданина России.
По меньшей мере четыре россиянина погибли в результате давки, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.
«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — добавили в посольстве.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в районе Итхэвон проходили массовые гуляния в честь Хэллоуина. В результате произошла давка, в которой погиб 151 человек. Известно также, что скончались по меньшей мере 22 иностранца.
Также сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией.
Напомним, ранее в Новосибирске шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи.
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