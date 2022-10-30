Водитель Toyota Land Cruiser сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске подросток пострадал в аварии в Калининском районе.

В субботу, 29 октября, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, пенсионер на внедорожнике Toyota Land Cruiser ехал по улице Богдана Хмельницкого. Возле дома №33 он наехал на 14-летнего подростка. Девочку госпитализировали в больницу с травмами.

Инспекторы ДПС начали проверку по данному происшествию.

Напомним, ночью 30 октября в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал экипаж скорой помощи. В машину медиков врезался водитель универсала, в крови которого нашли алкоголь.