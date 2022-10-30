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Ворота в старинном особняке в Новосибирске отреставрируют за 1,2 млн рублей

Фото Ворота в старинном особняке в Новосибирске отреставрируют за 1,2 млн рублей
Фото Ворота в старинном особняке в Новосибирске отреставрируют за 1,2 млн рублей

Фото Дмитрия Туаева / nsk.novosibdom.ru

В Новосибирске планируют отремонтировать ворота каменного особняка на улице Чаплыгина.

Власти Новосибирска объявили тендер на реставрацию исторического дома с мезонином по адресу Чаплыгина, 36. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Это здание является памятником архитектуры. На данный момент состояние дома оценивается как удовлетворительное, ремонтировать будут только въездные ворота.

Дом на Чаплыгина, 36 построили в начале XX века. Здание является образцом эклектичного стиля с элементами модерна. По стилистике ворота особняка соответствует фасаду здания. Сейчас в доме располагается региональный центр русского языка и этнографии.

Будущий подрядчик должен будет капитально обновить ворота и оборудовать систему автоматического открывания. Заявки на тендер можно подать до 3 ноября 2022 года, начальная цена контракт равна 1,28 млн руб.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске закончили реставрацию дома-памятника купца Сурикова.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

архитектура
Новосибирск
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