Бастрыкин взял на контроль дело о наезде экс-депутата на мальчика под Новосибирском

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Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении экс-депутата из Новосибирской области, который сбил ребёнка и уехал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении экс-депутата из Татарского района Сергея Мамонтова, который ранее сбил ребёнка и уехал с места аварии.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП», — сказано в сообщении ведомства.

В СК добавили, что в отношении бывшего депутата возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водителем автомобиля причинен средней тяжести вред здоровью малолетнего ребенка.

Ранее Мировой суд Татарского судебного района рассмотрел административное дело депутата Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка на своём автомобиле. За то, что народный избранник оставил место ДТП, 11 суток он проведёт под арестом.

Напомним, ранее мать мальчика рассказала Сиб.фм, что её приглашали в мировой суд на заседание, но она предпочла остаться с сыном.