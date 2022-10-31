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«Врачи пока не дают прогнозов»: мать сбитого депутатом мальчика в Татарске рассказала о состоянии сына

Фото «Врачи пока не дают прогнозов»: мать сбитого депутатом мальчика в Татарске рассказала о состоянии сына
Фото «Врачи пока не дают прогнозов»: мать сбитого депутатом мальчика в Татарске рассказала о состоянии сына

Коллаж Сиб.фм: фото со страницы героини в соцсетях, скриншот с камер видеонаблюдения

Сегодня, 31 октября, мать сбитого в городе Татарске Новосибирской области мальчика рассказала о его состоянии, также она сообщила, что депутат Сергей Мамонтов перед семьёй так и не извинился.

6-летний малыш попал под колёса Toyota RAV-4 около одного из ТЦ Татарска вечером 30 октября. Водитель иномарки чуть не переехал ребёнка, вышел, посмотрел на мальчика и уехал. Впрочем, полицейские быстро установили, что за рулём находился 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов.

Расследованием обстоятельств этого громкого происшествия уже занимаются следователи СКР. Стало известно, что сельский депутат в итоге решил сдаться с поличным. Возбуждены административные дела, решается вопрос о заведении уголовного.

«По данному поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП),

- сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — Кроме того, по указанию прокурора 31.10.2022 в МО МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности)».

Корреспондент Сиб.фм связался с матерью мальчика Светланой, которая не отходит от сына в больнице. Она рассказала о его состоянии.

«Сын находится в реанимации. Но скорее всего, нас отправят в область. Подозрение на перелом седалищной кости таза, рана головы. Сегодня ко мне приезжали представители администрации, поддержали меня. Я очень разбита сейчас, — поделилась Светлана. – Врачи сейчас вообще ничего не говорят, не дают никаких прогнозов».

Светлана рассказала, что только недавно приехала из следственного отдела. Извинений от Сергея Мамонтова женщина так и не получила. Сиб.фм будет следить за развитием событий.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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