В Новосибирской области сбившего ребенка депутата "ЕР" исключат из партии

Скриншот видеозаписи аварии в соцсетях

«Единая Россия» исключит из партии депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил ребенка.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец сообщила об исключении депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова из партии. Напомним, в воскресенье, 30 октября, мужчина сбил ребенка у дома №6 по улице Володарского в Татарске. После наезда на мальчика, депутат вышел из машины, осмотрел его, пожал плечами и покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, после чего мальчик госпитализирован.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Юлия Швец.

Мамонтов самостоятельно явился в полицию, согласно экспертизе, установлено, что в момент аварии он был трезв.