В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ

Фото: Татьяна Кулябина

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов и глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров посетили палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, министр промышленности и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и представители Министерства региональной политики посетили НВВКУ и автономный палаточный лагерь для мобилизованных.

Высшие должностные лица региона оценили темпы строительства инфраструктуры автономного лагеря для мобилизованных из всего Сибирского федерального округа под Новосибирском.

«Масштаб и темпы строительства впечатляют», — отметил депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Уже сейчас в лагере проведено водоснабжение и электроэнергия, завершается строительство бани.

Все сооружения воздвигли менее чем за три недели.

«Очень важно, что основную часть работ успели завершить до наступления холодов. Тренировки проходят в непосредственной близости от проживания, что позволяет сильно экономить время на перемещения», — прокомментировал Виктор Игнатов.

Также депутат отметил, что в ближайшее время на полигон доставят очередную партию гуманитарного груза, которую собрали жители Ленинского района Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НВВКУ ввели график свиданий мобилизованных с родными. За неделю встретиться с мобилизованными можно будет в течение 28 часов.