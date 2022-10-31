В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ

Фото: Татьяна Кулябина
Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов и глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров посетили палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ.
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, министр промышленности и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и представители Министерства региональной политики посетили НВВКУ и автономный палаточный лагерь для мобилизованных.
Высшие должностные лица региона оценили темпы строительства инфраструктуры автономного лагеря для мобилизованных из всего Сибирского федерального округа под Новосибирском.
«Масштаб и темпы строительства впечатляют», — отметил депутат Госдумы Виктор Игнатов.
Уже сейчас в лагере проведено водоснабжение и электроэнергия, завершается строительство бани.
Все сооружения воздвигли менее чем за три недели.
«Очень важно, что основную часть работ успели завершить до наступления холодов. Тренировки проходят в непосредственной близости от проживания, что позволяет сильно экономить время на перемещения», — прокомментировал Виктор Игнатов.
Также депутат отметил, что в ближайшее время на полигон доставят очередную партию гуманитарного груза, которую собрали жители Ленинского района Новосибирска.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в НВВКУ ввели график свиданий мобилизованных с родными. За неделю встретиться с мобилизованными можно будет в течение 28 часов.
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