Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ

Фото В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ
Фото В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ

Фото: Татьяна Кулябина

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов и глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров посетили палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, министр промышленности и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и представители Министерства региональной политики посетили НВВКУ и автономный палаточный лагерь для мобилизованных.

Высшие должностные лица региона оценили темпы строительства инфраструктуры автономного лагеря для мобилизованных из всего Сибирского федерального округа под Новосибирском.

Фото В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ 2

«Масштаб и темпы строительства впечатляют», — отметил депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Уже сейчас в лагере проведено водоснабжение и электроэнергия, завершается строительство бани.

Все сооружения воздвигли менее чем за три недели.

Фото В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов посетил палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ 3

«Очень важно, что основную часть работ успели завершить до наступления холодов. Тренировки проходят в непосредственной близости от проживания, что позволяет сильно экономить время на перемещения», — прокомментировал Виктор Игнатов.

Также депутат отметил, что в ближайшее время на полигон доставят очередную партию гуманитарного груза, которую собрали жители Ленинского района Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НВВКУ ввели график свиданий мобилизованных с родными. За неделю встретиться с мобилизованными можно будет в течение 28 часов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

62543
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
49247
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
33140
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
32331
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
20924
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18266
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16237
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями