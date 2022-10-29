В Новосибирске ввели график свиданий с мобилизованными в НВВКУ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, "Родные берега"
График свиданий мобилизованных с родственниками ввели в НВВКУ Новосибирска.
В высшем военном командном училище Новосибирска установили график свиданий родственников с мобилизованными. В будние дни встречи разрешены с 19 до 21 часа, в субботу — с 15 до 21 часа, в воскресенье с 9 до 21 часа. Об этом пишет издание "Родные берега".
По данным издания, график времени для встреч с родственниками в НВВКУ введен для того, чтобы бойцы не отвлекались от основной задачи — теоретической и практической подготовки — перед отправкой в зону СВО.
Не исключено, что именно введение ограничений по времени свиданий породило слухи о запрете встреч с мобилизованными.
Также на КПП военного училища замещено объявление о запрете передавать мобилизованным смартфоны, алкоголь, холодное оружие и наркотические вещества.
Напомним, ранее мобилизованный мужчина рассказал о провокациях укроботов, которые пишут в соцсетях о проблемах с обмундированием.
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