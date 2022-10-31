«Квадратура круга»: на сцене «Первого театра» покажут спектакль про любовь без формальностей и преград

Фото: «Первый театр»

«Первый театр» подготовил афишу с 31 октября по 6 ноября.

2 ноября в 19:00 — «Залипшие» (16+)

Как часто вы ловите себя на том, что просто бессмысленно скроллите ленту в соцсетях — проснувшись и перед сном, за едой, в ванной, на улице, по пути на работу и с работы... постоянно?

Школьный учитель математики Эдуард попадает под машину, не заметив красный свет на светофоре — так сильно он увлёкся своим смартфоном. Познакомившись с водителем автомобиля, Эдуард решает кардинально изменить свою жизнь: слезть с цифровой иглы! Только его жена-тиктокерша не разделяет такого энтузиазма, в отличие от нового друга, который оказывает настолько бурную поддержку, что переезжает к Эдуарду жить...

3 ноября в 16:00, 4 ноября в 12:00 — «Голый король» (6+)

Пьеса «Голый король» (1934) Евгения Львовича Шварца – это причудливый и занимательный коктейль из андерсеновских сказок: «Свинопас» и «Новое платье короля».

Нет преград для двух влюбленных! Свинопас и Принцесса решили быть вместе вопреки воле Отца-короля. Но чтобы навсегда соединить свои судьбы, Генрих и Генриетта должны провести всех, а самое главное, разоблачить самовлюблённого и капризного Короля соседнего государства, которого прочат в мужья милой Принцессе.

Простая сказочная форма лёгкого, смешного, музыкального спектакля «Голый король» раскрывает для зрителей во всех деталях историю о том, как нелепо выглядят люди, которые обманывают друг друга ради собственной выгоды.

4 ноября в 18:00 — «Квадратура круга» (16+)

«Квадратура круга» – это спектакль про любовь. Любовь, которая волнует всех и в любом возрасте. Любовь, которая не знает формальностей и преград, которая не интересуется тем, «что этично, а что неэтично».

История о двух молодых увлечённых парах как нельзя кстати подходит коллективу «Первого театра». Актёры и их герои одного возраста, а значит, им очень просто понять друг друга. Влюбиться по уши и пожениться в этот же вечер, наверное, можно только, когда тебе 20. Привести любимую девушку в малюсенькую квартиру, которую делишь с соседом-приятелем, позволит себе не каждый. А они позволяют и делают это невероятно весело!

5 ноября в 18:00 — «Кавердрама» (16+)

Мюзикл «Кавердрама» – это не только музыкальный спектакль, но и отличная романтическая комедия! Энергетический батончик, полный юмора, музыки и любви. Здесь вам и перепетые популярные мировые хиты, и круто закрученный любовный сюжет, и море смеха до слез.

А все потому, что одна пара «творческих» так рвется к успеху, что забыла о своей любви и доверии. И, постоянно попадая в дурацкие ситуации, уже на грани всё потерять.

PS: Что касается музыки. Как говорил Пикассо: «Хорошие художники копируют, великие – воруют!»