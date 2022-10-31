Льготы для мобилизованных, прибавки к пенсии и переход на российский софт: что изменится в России с 1 ноября

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С 1 ноября в России начнут действовать новые законодательные нормы по выплатам, льготам и стандартам строительства.

С 1 ноября 2022 года на территории России начнут действовать новые правовые нормы. Так, некоторые пенсионеры получат прибавку к пенсии, семьи мобилизованных начнут получать льготы, а три российских ведомства перейдут на отечественное программное обеспечение.

Прибавки к пенсии

Некоторые категории пенсионеров получат прибавку от Пенсионного фонда России.

К таким категориям относятся:

Бывшие летчики со стажем более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин (+21 510,38 рублей). Дополнительная выплата прибавится к пенсии автоматически, никаких дополнительных документов и заявок предъявлять не понадобится.

Бывшие шахтёры и сотрудники горноспасательных отраслей (+4 459,08 рублей). Выплата также прибавится автоматически.

Пенсионеры старше 80 лет начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии (+14,5 тысяч рублей). На эту прибавку распространяется районный коэффициент — например, жители Новосибирской области с РК 1,25 получат 18 125 рублей, а жители Хабаровска с РК=1,2 — 17,4 тысячи рублей. Для получения удвоенной выплаты необходимо обратиться в ПФР.

Выплаты и льготы для мобилизованных

Указом президент РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года мобилизованные граждане получают статус контрактников и будут получать как минимум 195 тысяч рублей в месяц. Чем старше воинское звание, тем больше сумма. Им положены те же социальные льготы, что и служащим по контракту: бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищное, продовольственное и вещевое обеспечение, преимущество на поступление в вузы после увольнения.

После демобилизации участникам обещают присвоить статус «Ветеран боевых действий». Такой статус даёт скидку 50% на оплату ЖКХ, доплату к пенсии в 3 481 рубль и несколько других социальны льгот.

Также мобилизованным положены единоразовые выплаты — в каждом регионе России они разные. Так, например, в Москве выплаты составляют 50 тысяч рублей, в Новосибирске — 100 тысяч рублей, на Чукотке — 300 тысяч.

И регулярные, и единоразовые выплаты зачисляются на банковские счета, привязанные к карте с платежной системой «Мир».

Льготы для семей мобилизованных

На федеральном уровне нет никаких мер поддержки семьям мобилизованных. Вместо этого каждый отдельный регион обеспечивает льготы в той мере, в которой считает нужным его правительство.

Так, например, в Новосибирской области предусмотрены три типа льгот: компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, бесплатное питание для детей мобилизованных, которые учатся в 5-11 классах и оплата детского сада.

Переход на российский софт

С 1 ноября три ведомства перейдут на российское программное обеспечение: Минцифры, МВД и Росреестр.

Софт распространяется на условиях открытой лицензии. При желании им могут воспользоваться и другие органы власти, частные и государственные компании, а также граждане. Подать заявку на участие в программе нужно до 1 апреля 2023 года.

Этот опыт — часть подготовки к полному переходу органов государственной власти на отечественный софт. С 2025 года им будет запрещено использование зарубежных программ.

«Зеленый» стандарт в строительстве многоквартирных домов

С 1 ноября начнет действовать национальный стандарт «зеленого» строительства ГОСТ Р.

Стандарт включает 81 критерий экологичности застройки. Чтобы проект считался «зеленым», достаточно удовлетворить 16 критериям из 81. В их числе — энергоэффективность, архитектура и планировка участка строительства, создание комфортной среды для маломобильных граждан, безопасность эксплуатации, качество строительных материалов.

Удовлетворяя всем критериям, можно набрать максимум 163 балла. Для получения сертификата экологичности достаточно половины.

На соответствие стандартам проверят как строящиеся дома, так и построенные ранее.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 октября в Новосибирской области на 4% выросли зарплаты бюджетников. Это уже вторая индексация в 2022 году. Первая произошла в мае и составила 10%.