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На трассах под Новосибирском установили мобильные пункты обогрева

Фото На трассах под Новосибирском установили мобильные пункты обогрева
Фото На трассах под Новосибирском установили мобильные пункты обогрева

Фото: Freepik.com

В морозные дни водители в Новосибирской области смогут согреться в специальных пунктах.

На дорогах в Новосибирской области установили мобильные пункты обогрева. Об этом сообщает территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

В морозные дни на новосибирских трассах появятся специальные пункты, где замерзшие водители смогут попить чай и поесть печенье, закутавшись в плед и валенки. Также в таких пунктах будут тепловые пушки, провода для прикуривания и необходимый инструмент для ремонта автомобилей.

При необходимости водитель сможет позвонить в ТУАД, и ему помогут добраться до ближайшего теплого места. С согласия водителя автомобиль также доставят в тёплый бокс.

Как сообщает ТУАД, сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 — для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

Ранее Сиб.фм сообщал, что морозы под 30 градусов ожидаются в Новосибирской области в январе 2023 года.

Также из-за аномально тёплого октября из Новосибирска не улетают некоторые виды птиц. Утки, чайки и лысухи ждут, пока озёра покроются слоем льда, а до тех пор могут спокойно закончить линьку и набрать необходимое для перелета количество жира.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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