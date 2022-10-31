Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта

Freepik, authors: brizmaker, Milko

Врачи заявили, что выявить опасное заболевание для жизни человека можно задолго до начала первых приступов. В материале Сиб.фм рассказываем, как тело предупредит о скором инсульте.

По словам медиков, диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих это произошло, то нужно срочно вызвать скорую, так как человек бывает не в состоянии сам попросить о помощи.

Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85% всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.

Оказывается, опасную патологию можно распознать до ее наступления. Исследования показали, что до 43% пациентов с инсультом страдают от симптомов микроинсульта за неделю или за сутки до полномасштабной ишемической атаки. Один из таких симптомов — потеря зрения на один глаз.

«Это изменение у всех проявляется по-разному: у кого-то зрение пропадает полностью, тут уже высокая вероятность, что человек испугается и побежит к врачу. У некоторых же появляется словно темная дымка, тень: глаз по-прежнему видит, но уже не так, как раньше», — говорит доктор Гэри Бартлетт.

Еще один вариант: когда человек сморит прямо, то со зрением всё в порядке. Но стоит ему посмотреть влево или вправо, как появляется «черное пятно». В этом случае тоже страдает только один глаз.

По статистике, у трети тех, кто стал страдать от плохого зрения на один глаз, в ближайшем будущем случится инсульт, говорят врачи клиники Майо. Поэтому не тяните, как можно скорее обратитесь к врачу.

К этому симптому может добавиться еще один: ощущение мурашек по всему телу. Человек страдает от неприятного покалывания.

«Пациенты, перенесшие инсульт, описывали свое состояние так: перед одним глазом как будто бы оказалась темная ширма, а по телу стали бегать мурашки», — говорят врачи.

Бывает, что покалывание беспокоит частично: неприятные ощущения появляются только в руке или ноге. В любом случае, обязательно сообщите врачу как можно скорее об этих изменениях.

Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:

face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;

arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;

speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;

touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.

Ранее Сиб.фм писал о трех признаках инсульта, с которыми нельзя медлить. Напомним, что было названо давление и группа крови, при которых чаще всего случается инсульт.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.