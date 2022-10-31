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общество

Новосибирский диетолог составил для женщины меню из вредных продуктов

Фото Новосибирский диетолог составил для женщины меню из вредных продуктов
Фото Новосибирский диетолог составил для женщины меню из вредных продуктов

Фото: pixabay.com

Диетолог составил для жительницы Новосибирска меню из продуктов, на которые у нее аллергия.

Подписчица группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» пожаловалась на работу диетолога, который должен был составить ей специальный план тренировок и питания для похудения. Горожанка объяснила специалисту, что испытывает проблемы с ЖКТ, в том числе от бобовых и не переносит мясо курицы.

«Написала ей те продукты, которые я категорически не ем и на что у меня аллергия: курица в любых её проявлениях, яйца, и молоко. Она мне скинула шаблонное меню, где сплошные блюда с курицей, такие, как запечёное филе, суп куриный», — написала женщина.

После просьбы скорректировать меню, диетолог составил еще один шаблонный список продуктов. При этом, сибирячке отказались возвращать деньги за составление программы. Женщина планирует обратиться в полицию.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как убрать до 10 см в талии за месяц.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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