Новосибирский диетолог составил для женщины меню из вредных продуктов

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Диетолог составил для жительницы Новосибирска меню из продуктов, на которые у нее аллергия.

Подписчица группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» пожаловалась на работу диетолога, который должен был составить ей специальный план тренировок и питания для похудения. Горожанка объяснила специалисту, что испытывает проблемы с ЖКТ, в том числе от бобовых и не переносит мясо курицы.

«Написала ей те продукты, которые я категорически не ем и на что у меня аллергия: курица в любых её проявлениях, яйца, и молоко. Она мне скинула шаблонное меню, где сплошные блюда с курицей, такие, как запечёное филе, суп куриный», — написала женщина.

После просьбы скорректировать меню, диетолог составил еще один шаблонный список продуктов. При этом, сибирячке отказались возвращать деньги за составление программы. Женщина планирует обратиться в полицию.

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