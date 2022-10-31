Парк возле нового ЛДС в Новосибирске начали украшать к Новому году

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

В Новосибирске приступили к украшению парка возле новой ледовой арены к новогодним праздникам.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-rканале поделилась новостью о начале подготовки к Новому году в парке «Арена», расположенном рядом с новым ледовым дворцом спорта в городе.

На опубликованных снимках виден сферический павильон, украшенный гирляндами. Также в парке установили буквы #НСК2023. Кроме того, в данный момент рассматривают возможность залить каток возле ледовой арены.

«Все основные строительные работы уже завершены, сейчас идут подготовительные к празднику. Рядом с надписью #НСК2023 установят елку и еще появится украшение в виде северного сияния. Официальное открытие парка 25 декабря, так что до этого числа всё уже подготовим!» — цитирует Терешкову НГС.

Украшения также монтируются в Первомайском сквере, в Театральном сквере и на Михайловской набережной.

Напомним, программу празднования Нового года 2023 представили 27 октября, церемония открытия новогодних праздников состоится 25 декабря.