Рекордная индексация пенсий одобрена на 2023 год

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Индексация пенсионных выплат запланирована для пожилых граждан на 1 января 2023 года. Как рассказали пенсионные эксперты, на эту дату выпадет индексация всех страховых выплат. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Однако рассчитывать на повышение выплат смогут только неработающие пенсионеры. В среднем прибавка составит примерно 1000 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии с нового года составит свыше 22 000 рублей. Этот показатель будет максимальным за последние несколько лет.

Размер самой индексации составит 4,8%. С учётом того, что в июне уже прошла индексация пенсий, выплата повысится на 15%. Эта индексация станет рекордной за всю историю современной пенсионной системы. Как сообщили в Министерстве труда, размер индексации пенсий перекроет уровень инфляции, который составил примерно 12,4%.

Как будут увеличиваться пенсии в течение трех лет:

с 1 января 2023 года — на 6,8% (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рублей);

с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер — 23 390 рублей);

с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер — 24 477 рублей).

Кроме того, пропорционально вырастет и фиксированная выплата к страховой пенсии:

в 2023 году — до 7711,75 рублей;

в 2024 году — до 8182,17 рублей;

в 2025 году — 8509,46 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что график выплаты пенсий в ноябре изменится. Напомним, что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года, а также стало известно кому ждать перерасчет выплат с 1 ноября.

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