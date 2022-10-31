Рекордная индексация пенсий одобрена на 2023 год

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Индексация пенсионных выплат запланирована для пожилых граждан на 1 января 2023 года. Как рассказали пенсионные эксперты, на эту дату выпадет индексация всех страховых выплат. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.
Однако рассчитывать на повышение выплат смогут только неработающие пенсионеры. В среднем прибавка составит примерно 1000 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии с нового года составит свыше 22 000 рублей. Этот показатель будет максимальным за последние несколько лет.
Размер самой индексации составит 4,8%. С учётом того, что в июне уже прошла индексация пенсий, выплата повысится на 15%. Эта индексация станет рекордной за всю историю современной пенсионной системы. Как сообщили в Министерстве труда, размер индексации пенсий перекроет уровень инфляции, который составил примерно 12,4%.
Как будут увеличиваться пенсии в течение трех лет:
Кроме того, пропорционально вырастет и фиксированная выплата к страховой пенсии:
Ранее Сиб.фм писал о том, что график выплаты пенсий в ноябре изменится. Напомним, что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года, а также стало известно кому ждать перерасчет выплат с 1 ноября.
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