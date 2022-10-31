Сбившего ребёнка в Татарске депутата Мамонтова арестовали на 11 суток

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Мировой суд Татарского судебного района рассмотрел административное дело депутата Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка на своём автомобиле. За то, что народный избранник оставил место ДТП, 11 суток он проведёт под арестом.

В обед 31 октября мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел одно из административных дел Сергея Мамонтова. Для народного избранника было избрано наказание за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

«Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, после того, как 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района чуть не переехал малыша, он вышел посмотрел на него и скрылся. Правда, в этот же день уже пришёл сдаваться с повинной.

«Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило»,

- добавили в областной прокуратуре.

Следователи также сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сама мать мальчика рассказала Сиб.фм, что её приглашали в мировой суд на заседание, но она предпочла остаться с сыном.