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Сбившего ребёнка в Татарске депутата Мамонтова арестовали на 11 суток

Фото Сбившего ребёнка в Татарске депутата Мамонтова арестовали на 11 суток
Фото Сбившего ребёнка в Татарске депутата Мамонтова арестовали на 11 суток

Коллаж Сиб.фм: фото с сайта "Новосибирскавтодора" и скриншот с камеры наблюдения

Мировой суд Татарского судебного района рассмотрел административное дело депутата Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка на своём автомобиле. За то, что народный избранник оставил место ДТП, 11 суток он проведёт под арестом.

В обед 31 октября мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел одно из административных дел Сергея Мамонтова. Для народного избранника было избрано наказание за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

«Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, после того, как 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района чуть не переехал малыша, он вышел посмотрел на него и скрылся. Правда, в этот же день уже пришёл сдаваться с повинной.

«Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило»,

- добавили в областной прокуратуре.

Следователи также сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сама мать мальчика рассказала Сиб.фм, что её приглашали в мировой суд на заседание, но она предпочла остаться с сыном.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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