Троллейбус столкнулся с автобусом у ДК Чкалова в Новосибирске

Фото: pixabay.com
31 октября автобус и троллейбус столкнулись около ДК Чкалова в Новосибирске.
Подписчики группы «ЧП Новосибирск» сообщили, что в понедельник, 31 октября около ДК Чкалова троллейбус №23 врезался в автобус маршрута 39. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.
Ранее Сиб.фм сообщил, что сотрудники ГИБДД задержали 37 пьяных автомобилистов в ходе профилактического рейда.
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