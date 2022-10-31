В Новосибирске за три дня задержали 37 пьяных водителей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД Новосибирской области задержали 37 автомобилистов.

Сотрудники ГИБДД Новосибирской области задержали 37 нетрезвых водителей в ходе профилактических рейдов, прошедших с 28 по 31 октября.

По информации пресс-службы ведомства, из 37 задержанных 16 водителей были пьяны, еще 17 отказались от медовидетельствования, а четверо попались пьяными повторно повторно и им грозит уголовная ответственность.

За езду в нетрезвом виде гражданину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. При повторном нарушении закона, водителя могут привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишить свободы на срок до двух лет и водительских прав — на три года.

Ранее Сиб.фм сообщал о назначении Андрея Цветкова новым главой ГИБДД Бердска, а также предупреждал о проверках на дорогах.