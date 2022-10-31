Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске за три дня задержали 37 пьяных водителей

Фото В Новосибирске за три дня задержали 37 пьяных водителей
Фото В Новосибирске за три дня задержали 37 пьяных водителей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД Новосибирской области задержали 37 автомобилистов.

Сотрудники ГИБДД Новосибирской области задержали 37 нетрезвых водителей в ходе профилактических рейдов, прошедших с 28 по 31 октября.

По информации пресс-службы ведомства, из 37 задержанных 16 водителей были пьяны, еще 17 отказались от медовидетельствования, а четверо попались пьяными повторно повторно и им грозит уголовная ответственность.

За езду в нетрезвом виде гражданину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. При повторном нарушении закона, водителя могут привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишить свободы на срок до двух лет и водительских прав — на три года.

Ранее Сиб.фм сообщал о назначении Андрея Цветкова новым главой ГИБДД Бердска, а также предупреждал о проверках на дорогах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

нетрезвый водитель
ГИБДД
проверки
рейд
ДПС
водитель
профилактический рейд
пьяный
инспекторы ГИБДД
опьянение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

62543
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
49247
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
33140
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
32331
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
20924
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18266
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16237
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями