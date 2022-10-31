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общество

Пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября

Фото Пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября
Фото Пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пробки в 6 баллов сковали движение на дорогах утром 31 октября в Новосибирске.

В понедельник, 31 октября, пробки в Новосибирске достигли отметки в 6 баллов. Сразу на нескольких улицах города образовались огромные заторы.

Согласно данным, которые приводит сервис «2ГИС», затруднён проезд на Станиславского, Ватутина, Котовского, площади Труда, райсовета, проезде Энергетиков, Широкой и Станционной.

Пробки зафиксированы и на улицах Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Новогодней, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. На Немировича-Данченко из-за аварии образовался затор. Затруднено движение и на Октябрьском мосту в сторону правого берега.

На правом берегу дела обстоят не лучшим образом. Сложно проехать по Никитина, Бориса Богаткова, Большевистской, Восхода, Кошурникова, Дучи Ковальчук и Волочаевской.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Утром 27 октября в Новосибирске были зафиксированы семибалльные пробки.

Напомним, в Новосибирске из-за дождя появились пробки в 8 баллов утром 18 октября.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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