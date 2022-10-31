В Чите эвакуировали правительство Забайкальского края

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Правительство Забайкальского края эвакуировали в Чите.

В Чите эвакуировали сотрудников правительства Забайкальского края по адресу Чайковского, 8. Об этом сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА ZabNews.

По данным издания, поступило сообщение об опасном предмете. На месте работали сотрудники МЧС, полиция и бригада скорой помощи.

Оперативно получить комментарии в пресс-службах УМВД и управления Росгвардии по Забайкальскому краю на момент публикации новости не удалось, пишет СМИ.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли нарушения в эвакуации общежития после обрушения крыши.