В Чите эвакуировали правительство Забайкальского края

Фото: ZabNews
Правительство Забайкальского края эвакуировали в Чите.
В Чите эвакуировали сотрудников правительства Забайкальского края по адресу Чайковского, 8. Об этом сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА ZabNews.
По данным издания, поступило сообщение об опасном предмете. На месте работали сотрудники МЧС, полиция и бригада скорой помощи.
Оперативно получить комментарии в пресс-службах УМВД и управления Росгвардии по Забайкальскому краю на момент публикации новости не удалось, пишет СМИ.
Напомним, ранее в Новосибирске нашли нарушения в эвакуации общежития после обрушения крыши.
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