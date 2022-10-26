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В Новосибирске нашли нарушения в эвакуации общежития после обрушения крыши

Фото В Новосибирске нашли нарушения в эвакуации общежития после обрушения крыши
Фото В Новосибирске нашли нарушения в эвакуации общежития после обрушения крыши

Фото: соцсети

Прокуратура нашла нарушения в эвакуации общежития, в котором ветром снесло крышу в Новосибирске.

При эвакуации жильцов общежития на Станционной, где от ветра рухнула крыша, были допущены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, две семьи больше суток ожидали расселения после обрушения.

«Установлено, что сотрудники администрации длительное время не проводили мероприятия по эвакуации жильцов дома, что создало угрозу для их жизни и здоровья в условиях обрушения крыши, а также неблагоприятных погодных условий. Кроме того, более суток они не принимала меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда семьям, согласившимся на такое помещение», — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление главе администрации об устранении нарушений. Семьи получили временное жильё из маневренного фонда, ещё четыре семьи разместились у родственников.

Как ранее сообщалось, после срыва крыши из здания общежития были эвакуированы 13 человек. В мэрии сообщили, что в случае необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд.

В воскресенье, 23 октября, порыв ветра частично сорвал крышу с общежития в Ленинском районе Новосибирска. Из здания на улице Станционной было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сигнал в экстренные службы поступил с 8 утра. Сообщалось, что сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного здания общежития.

Напомним, сорванную ветром крышу общежития в Новосибирске отремонтируют к декабрю.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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