По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске семьям, пострадавшим во время обрушения крыши общежития, заплатят по 100 тысяч рублей.

В Новосибирске пострадавшие от обрушения крыши общежития на улице Станционной, 8 жители получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В понедельник, 24 октября, на месте инцидента побывал мэр города Анатолий Локоть, чтобы проконтролировать ход работ по разбору завалов. Он поручил в кратчайшие сроки восстановить крышу общежития.

В течение этого дня придомовая территория была расчищена от фрагментов кровли. Рабочие убрали поврежденные конструкции и теперь изолируют контур, чтобы осадки не попадали в жилые помещения. После они начнут восстанавливать крышу.

Из-за природного катаклизма в числе пострадавших оказались шесть семей. Им будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. На данный момент четыре семьи переехали к родственникам. Остальным было предоставлено жилье из маневренного фонда.

Ранее Новосибирский юрист Алексей Аржанников прокомментировал Сиб.фм возможность получения компенсаций семьями, пострадавшими от разгула стихии.

Он отметил, что жильцам будет крайне трудно доказать вину управляющей компании, так как в судах часто обращают внимание на природные явление и несчастные случаи, за которые никто не несет ответственность.

"Поэтому для того чтобы получить компенсацию ущерба от падения каких-то элементов, нужно доказать противоправность действий (или бездействия) лиц, ответственных за данные элементы", — говорит юрист.

Ранее Сиб.фм писал о том, как жильцы общежития на Станционной в Новосибирске остались без крыши над головой.

Напомним, проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.