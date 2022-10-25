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По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске

Фото По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске
Фото По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске семьям, пострадавшим во время обрушения крыши общежития, заплатят по 100 тысяч рублей.

В Новосибирске пострадавшие от обрушения крыши общежития на улице Станционной, 8 жители получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В понедельник, 24 октября, на месте инцидента побывал мэр города Анатолий Локоть, чтобы проконтролировать ход работ по разбору завалов. Он поручил в кратчайшие сроки восстановить крышу общежития.

Фото По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске 2

В течение этого дня придомовая территория была расчищена от фрагментов кровли. Рабочие убрали поврежденные конструкции и теперь изолируют контур, чтобы осадки не попадали в жилые помещения. После они начнут восстанавливать крышу.

Фото По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске 3

Из-за природного катаклизма в числе пострадавших оказались шесть семей. Им будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. На данный момент четыре семьи переехали к родственникам. Остальным было предоставлено жилье из маневренного фонда.

Фото По 100 тысяч рублей получат пострадавшие во время обрушения крыши в Новосибирске 4

Ранее Новосибирский юрист Алексей Аржанников прокомментировал Сиб.фм возможность получения компенсаций семьями, пострадавшими от разгула стихии.

Он отметил, что жильцам будет крайне трудно доказать вину управляющей компании, так как в судах часто обращают внимание на природные явление и несчастные случаи, за которые никто не несет ответственность.

"Поэтому для того чтобы получить компенсацию ущерба от падения каких-то элементов, нужно доказать противоправность действий (или бездействия) лиц, ответственных за данные элементы", — говорит юрист.

Ранее Сиб.фм писал о том, как жильцы общежития на Станционной в Новосибирске остались без крыши над головой.

Напомним, проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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