"Просто уничтожены": как жильцы общежития на Станционной в Новосибирске остались без крыши над головой

Фото: Дениса Винокурова, Игоря Гетьмана / Сиб.фм

Двор трехэтажного общежития на улице Станционной в Новосибирске напоминает съемочную площадку фильма-катастрофы. Искорёженные куски железа, доски и кирпичи, завалившие припаркованные автомобили. Журналист Сиб.фм поговорил с людьми, дом которых оказался вовсе не крепостью, а хлипким шалашом: порыв ветра 23 октября в одно мгновение сорвал крышу.

Пенсионерка Ольга Ивановна из Новосибирска оказалась случайной свидетельницей ЧП 23 октября в общежитии на Станционной, 8: несмотря на выходной день и ранний час, женщина не спала. По её словам, сначала раздался мощный хлопок, похожий на взрыв, и только после "полетела" сама крыша.

"Я в соседнем доме живу. Выскочила на улицу от страха — подумала, что наш дом рушится. А потом смотрю — сорвало крышу с общаги. Куски полетели на провода, на остановку. Я раньше только в кино такое видела", — поделилась собеседница.

Двор общежития в Ленинском районе Новосибирска и правда похож на съемочную площадку фильма-катастрофы. Груды металла, кирпичей и досок. Фрагмент искореженного профлиста до сих пор накрывает детскую песочницу.

"Смотрю на это дело и господа благодарю — хорошо, что это произошло утром, когда ребятишек на улице было. А то бы все...", — вздохнула Ольга Ивановна.

Уже больше суток во дворе общежития работают коммунальщики и спасатели МАСС. Первые занимаются восстановлением подачи воды и тепла в здание, вторые разбирают завалы, готовят к вывозу остатки кровли.

«Сегодня-завтра планируем разобрать все завалы. Сегодня мы разберем кусок крыши, упавший на детскую площадку и прочие крупные части упавшей кровли. Сейчас самый ключевой момент — это восстановление кровли. Точных дат назвать не могу. Но это точно не быстро», — сказал заместитель муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.

Несмотря на колоссальные разрушения, внутри самого общежития много жильцов. Даже те, кто сразу после ЧП вынужден были эвакуироваться из своих квартир на 3 этаже, уже вернулись обратно.

"А что делать? Надо все это вывозить, разгребать. Крышу унесло, а жить-то надо", — говорит одна из открывших дверь женщин.

В момент ЧП утром 23 октября она как раз находилась дома. В первые секунды раздался "дикий грохот", а сразу после — потоп.

«Начал обваливаться потолок, упала штукатурка. Прорвало трубу, и квартиру полностью залило, потому что у нас система отопления проходит под потолком» — рассказала жительница квартиры.

Как говорит собеседница, о предложении перебраться на время в муниципальное жильё она слышала. Вот только собирать чемоданы не торопится.

"Соседи тоже не планируют съезжать. А что тут будет? И как это все вывозить? Лучше уж тут порядок навести", — жмет плечами сибирячка.

Впрочем, до порядка в этой квартире еще очень далеко.

По словам хозяйки квартиры, уютная комната буквально за несколько минут превратилась в стройплощадку. Куски штукатурки, которая грязным ковром покрыла все помещение, огромные лужи посреди зала и собранные в кучу ковры. Видно, что жильцы пытались спасти технику и домашнюю утварь.

Похожая картина — во всех квартирах третьего этажа общежития. Жильцы говорят, что составляют заявления на компенсацию ущерба, но пока не известно — какую помощь, когда и в каком объеме окажут городские власти.

"Компенсация? Да откуда нам знать. Пока даже прикинуть не можем, в какую сумму ремонт выйдет. Сейчас одна задача — бардак вывезти", — говорят жильцы общежития.

Не легче сейчас и владельцам пострадавших от срыва кровли автомобилей. Вопрос компенсации ущерба стоит для них крайне остро. С их слов, очень мало шансов на то, что удастся получить хоть какие-то деньги.

В одной из квартир дверь открыл поникший и раздраженный мужчина. Говорить с журналистами он отказался, делегировал приятеля.

«Не хочет ни с кем разговаривать, замкнулся в себе. Машина была для него всем. А сейчас все просто уничтожено. Мы звонили юристу, он сказал, что по сути ничего ему не светит, и денег он, скорее всего, не получит. Если человек без машины останется, то просто сдуется», — рассказал друг владельца автомобиля.

Другой владелец пострадавшего автомобиля сообщил журналисту Сиб.фм, что намерен через суд добавиться компенсации за уничтожение машины. Деньги он рассчитывает требовать с управляющей компании. При этом представитель УК, которая в момент диалога оказалась рядом, заявила, что организация не может нести ответственности.

"По официальным данным, ущерб был нанесен стихийным бедствием, а не действиями управляющей компании", — подчеркнула она.

Ранее Сиб.фм писал о том, что власти Новосибирска готовы оказать всю необходимую помощь жильцам общежития, которое пострадало из-за ураганного ветра утром 23 октября.

Напомним, проверку своевременности капитального ремонта в общежитии по улице Станционная, 8 в Новосибирске проверит прокуратура после срыва крыши утром 23 октября.