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Сорванную ветром крышу общежития в Новосибирске отремонтируют к декабрю

Фото Сорванную ветром крышу общежития в Новосибирске отремонтируют к декабрю
Фото Сорванную ветром крышу общежития в Новосибирске отремонтируют к декабрю

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске ремонт разрушенной крыши общежития планируют завершить в декабре 2022 года.

На декабрь 2022 года запланировано завершение ремонта сорванной крыши общежития на улице Станционная, 8 в Новосибирске. Об этом сообщил начальник департамент по ЧС Сергей Куценко во время аппаратного совещания.

С его слов, жильцов пострадавших квартир поселят в маневренный фонд по улице Зорге, 48. На данный момент уже определен подрядчик для ремонта кровли. Конец ремонтных работ запланирован на декабрь 2022 года.

Сейчас на месте происшествия расчищают кровлю. Следом начнется ремонт карнизов. Однако точные сроки восстановления будут известны после подготовки проектно-сметной документации, которую обещают сделать к 28 октября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пострадавшие во время обрушения крыши общежития жители получат по 100 тысяч рублей. Из-за природного катаклизма в числе пострадавших оказались шесть семей. Им будет выплачена компенсация. На данный момент четыре семьи переехали к родственникам. Остальным было предоставлено жилье из маневренного фонда.

Напомним, как жильцы общежития на Станционной в Новосибирске остались без крыши над головой.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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